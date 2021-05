Dalších 74 her umí využít funkce FPS Boost na Xboxu Series X/S

FPS Boost je funkce, která na Xboxu Series X a Xboxu Series S zvýší snímkování až na 60 či 120 FPS bez toho, aniž by vývojáři museli hry upravovat. Microsoft ji představil letos v únoru a právě se pochlubil, že toto turbo aktivoval u dalších 74 her. Celkem ho tak využívá 97 her, seznam všech naleznete na oficiálních stránkách. Mezi nimi jsou například Far Cry 5, Yakuza 6: The Song of Life, Gears of War 4, Metro 2033 Redux či Alien Isolation. V případech, kdy je lepší snímkování vykoupeno nižším rozlišením, není funkce aktivována automaticky.