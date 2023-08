Další slavnou kapelou lákající na hry od Wargamingu, jsou Megadeth

Společnost Wargaming dlouhodobě dává najevo, že jejím cílovým publikem jsou lidé nad pětatřicet let, a výběr kapel, které si zvolila pro svoji propagaci, tomu odpovídá. Nejnověji jsou to metaloví vlasáči Megadeth, kteří se objeví v tancích i lodích, a to nejen jako kosmetické doplňky, ale zazní tam i jejich skladby. Mimochodem, kapela vystoupí i dnes v Pardubicích.