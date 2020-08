Další leak potvrzuje konzoli Xbox Series S

Ačkoliv Microsoft prozatím oficiálně odhalil pouze novou generaci konzole Xbox nazvanou Xbox Series X, podle mnoha náznaků chystá i levnější variantu Xbox Series S. Tím nejnovějším je leak ovladače v bílé barvě Robot White, u nějž leták zmiňuje kompatibilitu s Xboxem Series X/S, Xboxem One, Windows 10, iOS a Androidem (via The Verge).