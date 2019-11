Cyberpunk 2077 nevyjde na nové konzole při jejich startu

Očekávaný Cyberpunk 2077 vyjde 16. dubna 2020 na PC, PlayStation 4, Xbox One a Stadii. CD Projekt Red má sice v plánu i verze pro PlayStation 5 a nový Xbox (Project Scarlett), nicméně dostupné určitě nebudou při startu nových konzolí, tedy koncem roku 2020. Vyplývá to z finanční zprávy společnosti za třetí čtvrtletí. Tvůrci aktuálně pracují na multiplayeru. Prozatím experimentují a zvažují různé směry, jak ho pojmout, a to včetně monetizace.