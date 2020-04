Koronavirus neohrozí zářijové vydání Cyberpunku 2077

Pandemie nového koronaviru má za následek odložení vydání řady her, mezi postiženými jsou například post-apo hry Wasteland 3 či The Last of Us Part II. To ovšem není případ očekávaného Cyberpunku 2077 od tvůrců Zaklínače 3. Adam Kiciński, prezident a CEO polského CD Projektu, totiž ve finanční zprávě potvrdil, že i nadále počítají s vydání 17. září. Hra je v podstatě hotova a více než 130 testerů pracuje z domova. Společnost neočekává žádné zpoždění ani v oblasti logistiky.