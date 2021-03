Crash Bandicoot: On the Run! je venku na iOS a Android

Pokud patříte mezi velké fanoušky Crashe, možná vás bude zajímat, že na App Store a Google Play je právě k mání free 2 play spin-off Crash Bandicoot: On the Run‪!‬ Po stránce hratelnosti nic moc hlubšího nečekejte nečekejte. Hra vypadá pěkně, hraje se ok, ale je to jen další z řady endless runnerů, jakých jsou na aplikačních obchodech mraky.