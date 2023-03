Co to má být? Disco Elysium rozšířil bizarní přídavek

Disco Elysium je sice po všech stránkách fantastickou hrou (viz naše absolutní recenze), svým vývojářům ovšem štěstí nepřineslo. Po roztržce s investory bylo vedení studia odejito a přišlo o práva na značku (viz náš článek). Chystaný druhý díl tak vytváří někdo úplně jiný a něco nám říká, že už to nejspíš nebude ono. Důkazem budiž nejnovější rozšíření pro původní hru, které do politicko-filozofické konverzačky přidává… fotomód. Můžete tak dělat vtipné koláže a tragickým existencím přežívajícím v troskách válkou zničeného města třeba přidat legrační oslí uši. Co víc si vůbec přát?