Čínský hit Genshin Impact vydělal podle analytiků ze Sensor Tower za první dva měsíce od vydání 393 milionů dolarů. Řeč je přitom pouze o mobilních platformách iOS a Android.

V období od 28. září do 28. listopadu měla jen jedna mobilní hra větší příjmy, a to Honor of Kings. Asi nepřekvapí, že téměř třetina příjmů pochází z Číny, za níž následují Japonsko a Spojené státy. Co se platforem týče, více utráceli majitelé iOS, kteří se na mobilních příjmech podílejí z 57,5 procenta.