Číňané investují do brněnského herního studia Madfigner

Brněnské studio MadFinger se za více než deset let své existence vyprofilovalo mezi největší vývojáře mobilních her u nás (viz náš rozhovor). Jejich nejslavnějšími tituly jsou střílečky Death Trigger a Shadowgun Legends, další hry se již plánují. Pomoci s nimi by mohla mohutná finanční investice od čínské společnosti Nuverse ve výši šesti milionů dolarů (cca 125 milionů Kč). Ty chtějí Madfinger použít k expanzi a rozšíření svého vývojářského týmu.