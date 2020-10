Chystaný film podle Monster Huntera představil první záběry

Po dvou letech od oznámení se můžeme podívat na první záběry z chystaného filmu založeného na sérii Monster Hunter. Sice je to jen 16 sekund, ale už z nich je jasně patrné, že to nebude žádný intelektuální zážitek. Režisér Paul W. S. Anderson vrazil krásné Mile Jovovichové do ruky veliký kanón a nechal ji střílet po obřích příšerách. Co jiného chtít od adaptace této značky?