Chystané DLC ke Kingdom Hearts 3 má nový trailer

Bizarní japonské RPG s postavičkami od Disneyho je jednou z nejlépe prodávaných her letošního roku (viz naše recenze). Pokud zasáhlo i vás, můžete se těšit na velké příběhové DLC Re: Mind, které právě dostalo nový trailer. Rád bych napsal víc, ale přiznám se, že jako člověk touto sérií nepolíbený absolutně netuším, co se v ukázce odehrává.