Chystá se remaster Commandos 3, zamíří do Game Passu

Třetí díl legendární „mikrostrategie“ Commandos je už bezmála dvacet let starý, přesto se najde jen málo her, které by se mu dokázaly v jeho žánru vyrovnat. Namátkou nás napadají snad jen Shadow Tactics nebo Desperados 3, které jeho koncept ovšem spíš vykrádají než obohacují. Tato klasika se naštěstí již brzy vrátí na naše monitory, a to rovnou ve vylepšené podobě. Doufejme, že to dopadne lépe než nepříliš povedený remaster jedničky. Dobrou zprávou je i to, že bude hned od prvního dne k dispozici v Game Passu, a to jak na PC, tak i na xboxech.