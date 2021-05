Chystá se nový Dragon Quest a remake třetího dílu

Značka Dragon Quest už je víc než 35 let stará, ale stále se jí daří, viz naše recenze zatím posledního, jedenáctého dílu. Vydavatelství Square Enix nyní potvrdilo, že na dvanáctém díle už se pilně pracuje, bohužel z něj neukázalo nic víc než logo. Fanouškům série to ale určitě nevadí, kromě něj se totiž dozvěděli i o chystaném kompletním remaku slavného třetího dílu z roku 1988, který je vylepšen k nepoznání.