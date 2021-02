Středověká řežba Chivalry 2 vyjde v červnu, beta poběží v březnu

Chivalry 2 je multiplayerová řežba až pro 64 hráčů inspirovaná středověkými bitvami. Vydání bylo stanoveno na 8. června, a to na PC (roční exkluzivita Epicu), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series X/S. Ještě předtím proběhne na PC uzavřená beta, do níž budou mít garantovaný přístup ti, kteří si hru předobjednají. Ta poběží od 26. do 29. března.