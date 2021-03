Capcom poslal do obchodů čtyři miliony kusů Monster Hunter Rise

Capcom v tiskové zprávě oznámil, že během tří dnů od vydání poslal do světa čtyři miliony kusů akčního hitu Monster Hunter Rise. Číslo zahrnuje digitální prodeje a počet kusů, které dodal do obchodů (ne tedy přímo prodeje). I tak je to slušný start, protože podle stejné metodiky si dříve vydaný Monster Hunter World připsal pět milionů kusů za stejné období. Ten ovšem vyšel na dvě platformy současně, a to PlayStation 4 a Xbox One, zatímco Monster Hunter Rise je prozatím exkluzivita na Switch.