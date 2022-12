Zahrajte si o víkendu zdarma multiplayer letošního Call of Duty

Až do pondělí 19. prosince si můžete na všech dostupných platformách, tedy na PC, xboxech a playstationech, zdarma zahrát letošní multiplayerovou část Call of Duty: Modern Warfare II. K dispozici jsou režimy Team Deathmatch, Hardpoint, Domination a Kill Confirmed, všechny hratelné i z pohledu 3rd person. Co se map týče, hrát lze na Farm 18, El Asilo a Shipment.