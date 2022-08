Předobjednávka Call of Duty odmění dřívějším hraním kampaně

Letošní válečná střelnice Call of Duty: Modern Warfare 2 vychází 28. října, nicméně Activision využívá předobjednávky jako lákadlo, jak si zahrát dřív. Kdo si totiž hru předobjedná, bude si moct zahrát příběhovou kampaň už 20. října, získá bundle Final Judgement a taktéž dřívější přístup do zářijové otevřené multiplayerové bety. Aby to bylo ještě o něco komplikovanější, kvůli exkluzivitě si betu jako první vyzkouší majitelé playstationů.