Mobilní střílečka Call of Duty: Mobile byla v Číně spuštěna výrazně později oproti zbytku světa, konkrétně 25. prosince. Přesto v ní hráči v Číně do konce roku utratili přes 14 milionů dolarů, informuje Sensor Tower.

Pokud se podíváme v daném týdnu na konkurenci, tedy od 25. do 31. prosince, v regionu to stačilo na čtvrté místo. Na špici je Honor of King (64 milionů), za nímž následují PUBG Mobile (24 milionů) a Fantasy Westward Journey (23 milionů).