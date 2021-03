Call of Duty: Mobile přichází s novou sezonou a operátorem zdarma

Od 11. března poběží v mobilní akci Call of Duty: Mobile druhá sezona, nazvaná Day of Reckoning. Na tu je navázán nový Battle Pass, z nějž samozřejmě nejvíc vytěží ti, kteří si ho zaplatí, ale nějaké drobky čekají i na free 2 play hráče. Například základní model sovětské pušky AS Val. Všichni se pak mohou těšit na novou postavu (Charly), mapy, easter eggy a další. Více napoví video níže: