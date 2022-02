Šeptanda: příští rok nevyjde Call of Duy z hlavní řady

Válečná střelnice Call of Duty je tu s námi od roku 2003, přičemž od roku 2005 vychází pravidelně rok co rok. Téměř dvacetiletá řada ovšem může být příští rok přerušena, píše Bloomberg. Důvodem má být loňský díl Call of Duty: Vanguard, který sice vydělal hromadu peněz, ovšem ne tolik, aby naplnil vysoká očekávání Activisionu. Někteří manažeři společnosti se domnívají, že nové díly přicházejí až příliš brzy. Pokud se zpráva potvrdí, příští rok by tak vycházel další obsah pro na letošek plánovaný díl z řady Modern Warfare a příští rok by vyšla také nová free 2 play hra, s níž má vypomáhat Treyarch.