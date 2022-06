Xboxová exkluzivita Bright Memory nakonec vyjde i na Switchi a PS5

O střílečce Bright Memory: Infinite se jednu dobu hodně mluvilo, měla být totiž jednou z mála xboxových exkluzivit určených pro „nové“ konzole Series S/X. Nakonec to však dopadlo úplně jinak než jsme si představovali – jednak se hra vůbec nepovedla (viz naše recenze), jednak letos vyjde i na PS a do konce i hardwarově slabším Nintendu Switch.