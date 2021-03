Soundtracky z Bravely Default I & II jsou k poslechu na Spotify

Soundtracky z povedených JRPG Bravely Default: Flying Fairy (2012, 3DS) a Bravely Default II (2021, Switch) jsou k poslechu na Spotify. Dohromady je to téměř šest hodin hudby. Abychom to měli kompletní, již dříve na Spotify vyšel soundtrack z Bravely Second: End Layer (2016, 3DS).