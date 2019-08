Vyzkoušejte si demo brutální arkády Blasphemous

Je libo Dark Souls ve 2D? Syrová a notně krvavá plošinovka Blasphemous dosáhla požadované částky na Kickstarteru během prvního dne, nyní nás od jejího vydání dělí ani ne dva týdny. Pokud byste si ji chtěli vyzkoušet, můžete tak učinit do neděle pomocí časově omezeného dema (na tomto odkazu). Pokud to nestihnete, máte smůlu a budete si muset počkat až do 11. září, kdy vychází plná verze.