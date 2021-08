Blasphemous dostane DLC a později i druhý díl

Díky amatérskému vývojáři Robinu Bongaartsovi a jeho kolegům můžete v kultovní české hře Mafia: The City of Lost Heaven...

Během letošního léta se odehrál významný prodej na poli herního byznysu. Skupina obchodů s elektronikou Smarty, do...

Nový animovaný film se zaklínačskou tématikou je dalším přírůstkem do kolekce nabídky původní tvorby Netflixu. Ačkoli...

Češi kutí strategii z vietnamské války. Péče o vojáky je klíčová, říkají

O připravované strategii Leave No One Behind se na Bonuswebu rozepsal lead game designer Ladislav Štojdl. Hráč je...