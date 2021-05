Bethesda uzavře svá fóra a přesune se na Discord

Bethesda se rozhodla trvale uzavřít svá diskusní fóra a komunitní aktivity přesunout na Discord. Proces bude zahájen 24. května, kdy se přepnou do režimu read-only. Uživatelé budou mít třicet dnů na to, aby si případně uložili obsah. Od 6. července pak začnou mizet „menší, méně obsazené“ kategorie fór. Pro pořádek, uzavření fór se netýká The Elder Scrolls Online, ale pouze Bethesdy.

„Fóra prošla v průběhu let mnoha změnami a těšilo nás, jak se naše komunita rozrůstá a vyvíjí spolu s Bethesdou a všemi našimi hrami. Nyní však s ohledem na množství způsobů, jimiž lidé komunikují, cítíme, že je správný čas se od fór vzdálit a povídat si s vámi tam, kde to máte nejraději,“ píše se v oznámení.

Kam zamířit