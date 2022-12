Bayonetta Origins představí začátky sexy čarodějnice Cerezy

Fanoušci stylové akční série Bayonetta mohou být spokojeni. V říjnu vydaná Bayonetta 3 dopadla podle představ (číst recenzi na Bonuswebu), na Game Awards aktuálně vyhrála v kategorii akčních her. V rámci eventu jsme příhodně viděli překvapivé odhalení připravovaného spin-offu Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, který představí začátky mladé čarodějky. Vyprávěna bude ve stylu pohádkové knížky, v níž se Cereza vydává do zakázaného lesa, aby získala moc potřebnou k záchraně své matky.

Podle videa můžeme očekávat hopsání, řešení hádanek i souboje. Vychází exkluzivně na Switch, a to už 17. března. Pro zajímavost, pokud si v Bayonettě 3 v The Gates of Hell zakoupíte Old Picture Book a odemknete ji třemi klíči, zpřístupní se vám ochutnávka nového dobrodružství.