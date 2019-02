Battle royale Fear the Wolves vyjde 6. února

Na multiplayer zaměřená novinka od autorů legendárního Stalkera opustí režim předběžného přístupu již příští týden. Od 6. do 12. února navíc bude možné hrát zcela zdarma, abyste se mohli přesvědčit, jestli je to váš šálek kávy. A vřele to doporučujeme, protože Fear the Wolves rozhodně není hrou pro každého, jak si můžete přečíst v našich prvních dojmech.

VIDEO: Fear The Wolves - E3 Trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu