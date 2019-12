Battle for Azeroth: Visions of N’Zoth vyjde 14. ledna

Nový obsah pro online hru World of Warcraft nazvaný Visions of N’Zoth vyjde 14. ledna. Hráči už vyhlížejí nový raid Ny’alotha, The Waking City, v němž na ně čeká 12 bossů. K dispozici dále budou dvě nové spojenecké rasy, a to vulpera (Horda) a mechagnomes (Aliance). Nová aktivita v herním světě Horrific Visions je určena pro jednoho až pět hráčů a ukazuje střípky z alternativní reality, v níž hrdinové Azerothu neuspěli. Battle for Azeroth Season 4 začne krátce po vydání patche.

Rozpis zpřístupnění raidu podle obtížnosti: