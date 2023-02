Nový obsah pro Back 4 Blood už nebude, tvůrci makají na nové hře

Slušná kooperativní zombie akce Back 4 Blood z října 2021 se po vydání třech rozšíření – Tunnels of Terror, Children of the Worm a River of Blood – už nového obsahu nedočká. Hrát půjde i nadále, tvůrci ovšem říkají, že jako malé studio (na poměry AAA her) nemají kapacity na to, aby se starali o dodatečný vývoj a zároveň pracovali na nové hře. O nedostatek hráčů se bát zřejmě nemusíme, Back 4 Blood je dostupný v Game Passu a předplatném PlayStation Plus (Extra a Premium).