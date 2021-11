Zpříjemněte si víkend povedenou sci-fi strategií Aven Colony zdarma

Aktuální nabídka hry zdarma v obchodu Epic Store potěší především přemýšlivější hráče. Ve sci-fi budovatelské strategii Aven Colony totiž stavíte kolonii na mimozemské planetě. Kromě nehostinného prostředí a krutých zim se musíte připravit i na kontakt s místními formami života, které nemusí být nutně vždycky přátelské. Přidat hru do knihovny si můžete na tomto odkaze, jen to musíte stihnout do 11. listopadu, kdy bude zase nahrazena jinou.