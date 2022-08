Autoři skvělého Owlboye chystají bojovku s vikingy

Pixelartová skákačka Owlboy (naše recenze) vznikala dlouhých devět let, příští hry od norského D-Pad Studia se ale nespíše dočkáme mknohem rychleji. Vzniká pod poněkud bizarním názvem Vikings On Trampolines a tentokrát půjde o bojovku, nebo chcete-li brawler, ne úplně nepodobný třeba aktuálnímu hitu MultiVersus. Vyjít by měl ještě letos.