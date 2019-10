Autor Okami by rád udělal pokračování

Už je to 13 let, co Hideki Kamiya představil světu svůj artový majstrštyk Okami. Nejenže na tuto hru s láskou vzpomíná dodnes, nyní se nechal slyšet, že by nejradši vytvořil pokračování. Problém je, že takové rozhodnutí není na něm, ale na firmě Capcom, která by hru musela zafinancovat. Byl by o něco podobného v dnešní době vůbec zájem?



Okami is going to be back! We want to make Okami sequel and fans are looking forward to it too. You guys want to see Kamiya’s Okami again, right, everyone? I want to work on it too! 大神をまた作りたい私たちです。@CapcomUSA_ @OKAMI_CAP pic.twitter.com/bLwuGnTew1