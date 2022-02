Ujetá střílečka Atomic Heart vyjde ještě do konce roku

Podivné střílečce Atomic Heart jsme ze začátku přezdívali ruský Bioshock, teď už se ovšem do žádných přirovnání raději nepouštíme. To, co můžeme vidět v posledních trailerech, je totiž až příliš svébytné. To ostatně platí i o oznámení data vydání, které je nastaveno na měsíc „****mber,“ což značí období od září do prosince. Tedy něco, čemu ostatní společnosti říkají jednoduše čtvrtý kvartál.