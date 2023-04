Nebyl to apríl, Asus skutečně chystá herní PC handheld ROG Ally

Když Asus na apríla ukázal svůj PC herní handheld ROG Ally, myslela si většina, že je to vtip. Jenže, jak se následně ukázalo, Asus skutečně pracuje na zařízení, které má konkurovat Steam Decku od Valve. ROG Ally využívá vlastní SoC AMD založený na CPU Zen 4 a GPU RDNA 3, displej má rozlišení 1080p a obnovovací frekvenci až 120 Hz. Poběží na něm Windows 11. Co prozatím nevíme, je cena. Výkonných čínských handheldů na hraní her existuje spousta, je to ovšem Steam Deck, který za relativně málo peněz přináší spoustu muziky.