V příštím DLC k Assassin’s Creed Valhalla budeme obléhat Paříž

Pokud vám snad obří svět loňského hitu Assassin’s Creed Valhalla (naše recenze) nestačil, již 12. srpna si můžete obohatit zážitek dalším přídavkem. Ten se bude jmenovat The Siege of Paris a jak je z názvu patrné, podíváme se v něm do Francie. Kromě rozšíření příběhu se samozřejmě můžete těšit i na nové zbraně a schopnosti. Pro majitele season passu zdarma, jinak přibližně za 500 Kč.