Assassin’s Creed Origins bude do dvou měsíců v Game Passu

Předplatné Game Pass se průběžně rozrůstá o nové hry, předplatitelé se brzy mohou těšit například na skvělý Bugsnax. Microsoft ovšem neusíná na vavřínech a díky spolupráci s Ubisoftem chystá další větší kousky. Kromě středověké akce For Honor: Marching Edition to je Assassin’s Creed Origins z roku 2017, který se odehrává ve starověkém Egyptě. Obě hry se v Game Passu objeví do dvou měsíců a půjdou hrát na PC, xboxech i v cloudu.