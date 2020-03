Assassin's Creed Odyssey bude k vyzkoušení zdarma

Pokud byste si chtěli zdarma vyzkoušet, jestli je našich 80 % pro Assassin’s Creed Odyssey zasloužených, můžete tak učinit během následujícího víkendu, kdy bude hra k vyzkoušení zdarma. Teoreticky byste ji mohli během tohoto období i stihnout dohrát, přišli byste tak ale o spoustu z jejích krás, takže doporučujeme v případě zájmu spíše zakoupit se stávající výraznou slevou. Dosažený postup se vám samozřejmě přenese.

Explore Ancient Greece for free this weekend with Assassin's Creed Odyssey. Play the award-winning Assassin's Creed title March 19 - 22. pic.twitter.com/BtG33dd3vo