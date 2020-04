Artová plošinovka Gris prodala už milion kopií

Plošinovka Gris je díky své nádherné grafice a mysterióznímu příběhu dokonalou ukázkou toho, že počítačové hry mohou být opravdové umění (viz naše recenze). Kromě odborné kritiky to umí ocenit i sami hráči a tak se její tvůrci mohli na Twitteru pochlubit už milionem prodaných kopií. A to je navíc hra ještě k dispozici zdarma v rámci předplatného Xbox Game Pass.

We are thrilled to announce that GRIS has sold more than one million copies... crazy!!  Thanks to our team, families, @devolverdigital and specially to all of you who made this possible ♥️ pic.twitter.com/UOuHkaGt0m