Apple

Apple pracuje na službě, která má fungovat jako Netflix pro hry, říkají zdroje serveru Cheddar. To znamená, že uživatel by v rámci předplatného získal přístup ke knihovně her. Otázka však zní, jak by to fungovalo.

Ačkoliv většina příjmů z App Store pochází právě z her, ty nejúspěšnější kousky, které vydělávají pohádkové peníze, běží na modelu free 2 play. Projekt však má být v raném stadiu vývoje, takže je možné, že nebude dotažen do konce.