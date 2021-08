Vývojáři Apex Legends k next-gen updatu: pracuje se na něm

Jak to vypadá s potvrzenou next-gen aktualizací Apex Legends? Podle ředitele komunikace Ryana K. Rigneyho je vše na dobré cestě, byť nic nového neprozradil. „Člověče, PŘÁL bych si, abych se s vámi podělil o novinky, ale v tuto chvíli nemůžeme říct nic určitého - takže tu nemůžeme nic prozradit. Věřte nám, že se na tom pracuje a my se na to také těšíme,“ napsal v posledním AMA na Redditu.

Z dřívejška víme, že nepůjde jen o grafické vylepšení a že jednou z priorit je docílit 120 FPS. Aktualizace se samozřejmě dočká i PC verze.