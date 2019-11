Anthem opustil další významný vývojář

Anthem skončil obrovským průšvihem (viz naše recenze) a vypadá to, že Electronic Arts ho chtějí nechat v tichosti zemřít. Nový obsah přibývá jen sporadicky, o hře se nemluvilo na E3 ani v souvislosti s přechodem na Steam, a jeho vývojářský tým opouštějí ti nejdůležitější lidé. Po Benu Irvinovi (psali jsme tady) v Bioware končí i Chad Robertson, který tam pracoval 14 let jakožto ředitel „live“ herních služeb. Ostatně, co by tam taky ještě dělal, Anthem je totiž jednoznačně dead.

I join as a fan now, and look forward to playing BioWare games for years to come. I'm very excited about the next step of my journey in the game industry and look forward to sharing that soon.