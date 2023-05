Amnesia: The Bunker se odehrává v „opuštěném“ bunkru z první světové války. Ocitneme se v kůži francouzského vojáka Henriho Clémenta, který je vyzbrojen revolverem, svítilnou a dalšími zásobami. Cílem je dostat se ven a zjistit, co se stalo s ostatními. Díky náhodným prvkům by měl být každý průchod trochu jiný. Vychází 23. května na PC a konzole. Více už prozradí desetiminutový gameplay níže.

