Nová hra s Vetřelci vyjde ještě do konce prázdnin

Chystaná hra Aliens: Fireteam nás sice v redakci moc nezaujala (viz naše preview), ale třeba to nakonec nebude takový průšvih, jak to zatím vypadá. Přesvědčíme se o tom už 24. srpna, kdy hra vychází na PC, playstationy a xboxy. Níže se můžete podívat na nový trailer.