Alan Wake 2 vyjde podle dabéra hlavního hrdiny v říjnu

Očekávaný psychologický horor Alan Wake 2 by mohl vyjít letos v říjnu. V podcastu Monsters, Madness, and Magic to prozradil herec Matthew Porretta, který dabuje hlavního hrdinu Alana Wakea.

„Měl by vyjít v říjnu. Jsme zhruba uprostřed prací. Vlastně jsem byl zrovna minulý týden ve Finsku. Právě odtamtud je ta společnost – Remedy. Úžasní lidé,“ reagoval Porretta na dotaz ohledně jeho angažmá na hře.

Oficiálně prozatím platí jen to, že Alan Wake 2 vyjde letos na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.