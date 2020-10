Age of Empires II: DE oslaví rok od vydání režimem battle royale

Před necelým rokem znovu ožila strategická legenda Age of Empires II, a to v definitivní edici. Recenzi čtěte na Bonuswebu zde. Tvůrci na výročí chystají podle svých slov „masivní aktualizaci“. Ta zahrnuje úpravy ve vyvážení, nové prvky a také nový režim battle royale, v němž se utká až osm hráčů. Co očekávat, prozradí video níže. Více se dozvíme během listopadu.