Adidas navrhl nový model tenisek k dvacátému výročí Xboxu

Spolupráce mezi oděvními a herními společnostmi nejsou žádnou novinkou, za všechny připomeňme speciální kolekci od Nike s motivy slavného hráče „Uziho“ (viz náš článek) nebo luxusní bundu z Kojimova Death Stranding (viz náš článek). Ta aktuální, mezi Adidasem a Xboxem, se řadí mezi ty povedenější, jejím výsledkem jsou totiž pohledné tenisky v typické křiklavě zelené barvě xboxů. Bohužel se nedostanou do oficiální distribuce a tak půjde jen o vzácný sběratelský kousek.