Activision Blizzard hlásí díky Call of Duty rekordní tržby

Activision Blizzard má největší tržby za první čtvrtletí ve své historii. Příjmy vzrostly o 27 procent na 2,28 miliardy dolarů, zatímco čistý zisk se zvýšil o 23 procent na 619 milionů dolarů. A vděčí za to zejména Call of Duty. Nikoliv však jedné hře, ale kombinovanému úspěchu Call of Duty: Black Ops Cold War, free 2 play Call of Duty Warzone a mobilnímu Call of Duty Mobile. Skvělé výsledky zaznamenala i série Candy Crush.

Tržby Blizzardu vzrostly o 7 procent na 483 milionů dolarů, a to díky World of Warcraftu. Meziročně mu ovšem poklesl počet uživatelů o 16 procent na 27 milionů.