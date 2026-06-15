Kingdom Rush 6: Genesis TD
|Žánr:
|Strategie
|Platforma:
|PC, Android, iOS
|Výrobce:
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Ironhide Game Studio
|Vydavatel:
|
Ironhide Game Studio
|Vydání svět:
|
24.09.2026
Kingdom Rush 6: Genesis TD je klasický zástupce žánru tower defense. Cílem tedy je stavět podél cesty věže, jejichž schopnosti se vhodně doplňují, a zastavovat vlny příchozích nepřátel. Příběh, opět vyprávěný pomocí komiksových okének, je tentokrát docela vypečený. Gerald Lightseeker se vrací časem zpět do minulosti, aby zastavil mladého Vez’nana dříve, než ovládne celé království. Fandové tak rozpoznají některá bojiště i postavy z jedničky.