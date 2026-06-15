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Kingdom Rush 6: Genesis TD

Žánr: Strategie
Platforma: PC, Android, iOS
Výrobce: Ironhide Game Studio
Vydavatel: Ironhide Game Studio
Vydání svět: 24.09.2026

Kingdom Rush 6: Genesis TD je klasický zástupce žánru tower defense. Cílem tedy je stavět podél cesty věže, jejichž schopnosti se vhodně doplňují, a zastavovat vlny příchozích nepřátel. Příběh, opět vyprávěný pomocí komiksových okének, je tentokrát docela vypečený. Gerald Lightseeker se vrací časem zpět do minulosti, aby zastavil mladého Vez’nana dříve, než ovládne celé království. Fandové tak rozpoznají některá bojiště i postavy z jedničky.

Sázka na jistotu, která baví. Kingdom Rush 6 je opět králem věžovek

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