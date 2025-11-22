Kvíz:
„Ještě jedno kolo a jde se spát.“ Znáte legendární tahové strategie?
22. listopadu 2025
Navzdory všem stereotypům není hraní videoher vždy jen o zběsilém klikání myší. Naopak, mnozí lidé si rádi v klidu uvaří kotel čaje (případně nalijí si sklenku vína) a potrápí mozkové závity u intelektuálně náročných titulů. Vedle adventur byly v tomto ohledu oblíbené tahové strategie, u kterých jsme, navzdory jejich pomalému tempu, často vydrželi sedět až do hlubokých ranních hodin. Tak schválně, jestli jste na tom tehdy byli podobně?
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.