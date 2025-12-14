Kvíz:
Jak dobře znáte svět PlayStationu? Hraje se o pecky na PS5
14. prosince 2025
Značka PlayStation se nesmazatelně zapsala do populární kultury, svého času byla symbolem hraní v obýváku. Na výslunní se drží dodnes. Pojďme si pomocí kvízu připomenout některé milníky, postavy a hry. Ti nejúspěšnější budou moci vyhrát hru na PS5 (jmenovitě se hraje o kódy na Days Gone Remastered, Ghost of Yōtei a Death Stranding 2: On the Beach). Soutěž poběží do 28. 12. 2025.
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.